勞動部長何佩珊今天坦承，勞動部勞動力發展署北分署公務員死亡事件引發外界譁然後，確曾致電給民進黨副祕書長何博文，請他聯繫一直關切此案的新北市民進黨議員李宇翔。何博文臉今書公布line還原，過程沒有任何施壓、包庇，一切坦坦蕩蕩。

何博文強調，他轉達何佩珊意見時，還勉勵李宇翔，「人命關天、做你該做的」，望外界勿以訛傳訛。

何博文還原，他和何佩珊11月11日確實有通話，內容大致有五點。一、何佩珊表達她和李宇翔完全不認識，希望透過他轉達勞動部的作為和立場。二、該案勞動部將正式啟動行政調查作業，同時會邀請外部人員參加，請李宇翔放心。

何博文還說，三、何佩珊親自建立辦公室幕僚和李宇翔的管道，不用擔心任何陳情資料或訊息會遭到隱匿。四、行政調查報告原則上十日左右會出爐。五、行政調查報告後續若牽涉司法或其他程序，勞動部也會配合。

何博文強調，這就是電話內容，他也如實在11月11日當天轉達給李宇翔，過程沒有任何施壓、包庇，一切坦坦蕩蕩。