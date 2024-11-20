立法院內政委員會今（20）日排審《選罷法》修正草案，藍綠發起甲動，綠營更霸佔主席台杯葛，屢屢爆發衝突。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，民眾黨立院黨團同樣認為不宜調高罷免門檻，但民進黨仍發動杯葛，他要請問賴清德總統，今天的暴力衝突是親自下令，還是縱容去分裂台灣社會？

民眾黨立委麥玉珍表示，民進黨今又霸佔立院主席台，上演連續劇第三集，但立法院是講道理的地方，不是打架的地方。上會期民進黨立委已連續兩次動員霸占主席台，導致會議無法進行，同時癱瘓另外四個委員會；而今天又霸佔內政委員會，還人身攻擊，不僅影響會議進行，也損害民主機制正常運作，因此呼籲他們回到崗位，不要再讓內政委員會無法進行。

麥玉珍說，許多人民都認為應該修選罷法，怎麼修法可以討論，但是不能癱瘓議事，癱瘓了怎麼討論？而罷免案經常出現浮濫連署、抄樁腳名冊，背離選罷法設計目的，原本應該是淘汰不適任的政治人物，而不是僅為政黨服務，政治人物更不該把人民當成政黨動員工具。

麥玉珍強調，針對國民黨提高罷免門檻的修法，民眾黨主席柯文哲及民眾黨團，已多次明確表態，「不支持上修罷免門檻」。她說，現行選罷法在連署階段淪為政黨仇恨動員工具，應嚴肅面對，所以現階段民眾黨不贊成改動罷免門檻，但是法律應該有一致性，連署過程應該更加嚴謹，才是真正守護人民權利，成為公民監督、淘汰不適任公職人員，而非淪為政黨鬥爭。她呼籲，民進黨別再癱瘓內政委員會，否則會淪為吵架、演戲，這不是立委該有的行為，是小孩的行為。

另，民眾黨中央與立院黨團近期已建立民調平台，針對《選罷法》等議題進行民調。首題為是否同意罷免案連署加嚴，並比照正副總統連署，附上身分證影本？其中有63.9％受訪者同意，僅28.5％受訪者不同意。至於提⾼罷免⾨檻，則有51.4％受訪者同意、41.7％受訪者不同意。

黃國昌說，數據說明提高罷免門檻在台灣社會是高度對立，因此根據以上數據，在社會尚無更進一步討論、民意趨向暫不清楚的情況下，民眾黨立院黨團認為此刻不宜調高罷免門檻。

黃國昌並針對民進黨團杯葛亂象發聲，他認為，賴清德總統必須概括承受民意反撲，尤其上台至今半年，繳不出像樣成績單，讓社會看到的是不斷對立、不斷衝突、不斷仇恨動員，更在立法院中透過語言、肢體等各種暴力癱瘓議事。

黃國昌質問，請問民進黨主席賴清德，今早的暴力衝突是親自下令，還是縱容去分裂台灣社會，讓討論空間越來越限縮？「請問賴總統這就是你說的團結台灣的方式嗎？」她強調，拿出科學、理性，各自表明捍衛自身立場，向選民和公民負責，這才是台灣人想要看到的立法院。