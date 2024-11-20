波波醫師因醫療疏失引發社會關注，網路社群媒體指稱，現在衛福部長邱泰源就是「波波守門人」 ；邱泰源20日於立法院財委會面對立委質詢時指稱，擔任立委時對波波醫生完全沒有護航，閉門法案會議全程參加，稱對醫界貢獻大，希望外界不要誤解，如今遇上波波事件，他表示，將用最大誠意解決爭議。

立法院財委會20日邀請財政、內政、經濟、教育等首長就「中央政府前瞻建設計畫第4期特別預算執行情況及成效」進行專題報告，國民黨立委賴士葆根據前瞻第四期特別預算執行率統計指出，衛福部執行率僅53.3％敬陪末座，而邀邱泰源上台解釋，話鋒一轉把焦點放在近日話題的波波醫生。

賴士葆指稱，波波醫生的父母多是在社會上有頭有臉的醫界人士，現在不僅引發後續醫療糾紛，還排擠公費生的名額；他根據掌握資料指出，第四期（106年至110年）公費生還有90名，第五期（111年至115年）只剩下21名，今年更低只有3名公費生，質疑砍家境清寒公費生，藉波波生去偏鄉，幫波波生取得執照，不僅扼殺本土醫生的出路，醫生執照開後門會遭天譴，並指稱這些政策多是陳時中擔任衛福部長任內時所核定。

邱泰源解釋，公費生名額下降，這是地方政府依據需求所報上來的名額，偏鄉計畫的醫生一定要具有本土學歷、有執照的醫生，強調波波醫生要先通過實習後，才進入第二階段考試，也一再強調，將用最大誠意解決波波醫生的爭議。