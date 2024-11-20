勞動部勞動力發展署北分署公務員輕生案，分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，立委徐巧芯批評，勞動部應具體檢討，並要求勞動部部長何佩珊應為此案負責任，勞動部部長何佩珊則說，「會負上我該負的責任，會負符合社會期待的責任」。

立法院衛環委員會20日邀請勞動部等相關部會就「職場霸凌防治與處理作業」專題報告。

立委徐巧芯表示，工作量大，調查報告稱未提出加班申請，難道主管不知道人力不足嗎？不知道他有實際加班嗎？不能未申請就不當一回事。她痛批，調查報告前後矛盾，如稱工作時程有壓力又說沒有過度要求。她指出，北分署近年離退人力迅速增加，應該要提前注意到而不是等到有人死了才知道。

何佩珊坦言，雖然輕生同仁未直接遭霸凌，但一定有受霸凌影響，且其做的事情是錯的，要求同仁工作時間內跑步更是脫離現實。她也說，她會負符合社會期待的責任。

「我可以離開沒有問題」，何佩珊直言，沒有來自行政院的壓力，但未與院長有任何聯繫。

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