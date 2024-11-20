OpenUSD技術由皮克斯（Pixar）公司創建，2023年8月與Adobe、蘋果（Apple）、歐特克（Autodesk）和輝達（NVIDIA）共同成立，致力將OpenUSD建立為國際跨產業標準，透過技術發展藍圖的書面規範制定，進而達到兼容性最大化和更廣泛的導入、整合和實施。

鴻海數位長暨智慧製造平台負責人史(吉吉)表示，集團近年在製造領域整合越來越多人工智慧（AI）和數位孿生（digital twins）技術，需要更多3D技術運用於製造場景。加入OpenUSD聯盟後可分享製造端經驗，攜手更多合作夥伴及客戶投入相關軟體技術研發，並推廣開源共榮精神。

鴻海今年加入開放創新網路（Open Invention Network）組織，並連7年入選科睿唯安（Clarivate）全球百大創新機構（Top 100 Global Innovators）。鴻海表示，此次加入OpenUSD聯盟，代表集團對開源與創新的承諾。