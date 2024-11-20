國人瘋出國，但來台旅客卻不見起色，中央銀行統計，第3季經常帳中的旅行支出高達62億美元，但旅行收入卻只有25.1億美元，逆差（錢進海外）高達36.9億美元（以9月30日匯價，換算新台幣約1167億元），不只首度飆破千億元，更刷新史上新高紀錄。

央行經研處表示，主要是出國與來台旅客有落差，根據觀光署統計，第3季出國旅客高達448萬元，已經回到疫情前水準，反觀來台僅173萬元，幾乎只有疫情前的6成，當然有些是因為天災的關係，促使國外旅客來台減少，但也呈現出巨大的收支落差。

其他方面，第3季經常帳順差274.8億美元，金融帳淨資產增加245.0億美元，國際收支順差16.1億美元。經常帳方面，商品貿易順差291.7億美元，較上年同季減少19.5億美元，主要係出口引申需求帶動廠商備料擴增，致進口增額大於出口增額。

金融帳方面，本季直接投資淨資產增加80.1億美元。其中，居民對外直接投資淨增加106.6億美元，外資來台直接投資淨增加26.5億美元。

累計113年1至3季，經常帳順差798.3億美元，金融帳淨資產增加680.0億美元，國際收支呈現順差67.4億美元。央行解釋，經常帳有順差的國家，如日本、新加坡、南韓、德國及台灣等，其金融帳淨資產多呈增加。