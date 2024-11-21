空中巴士防衛集團18日宣布，已向德國武裝部隊交付首架H145M「輕型戰鬥直升機」（light combat helicopter，德文縮寫LKH），未來可望善用多元操作彈性，執行巡邏、偵察、訓練與對地打擊任務，提升德軍的現代化戰力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，德國國防部2023年12月與空巴簽署21億歐元（約新臺幣731億元）合約，採購62架H145M直升機，與為期7年的訓練、後勤維保支援服務；德國陸軍將分配57架，空軍特戰單位則有5架。此外，合約還附加20架選擇權，堪稱H145系列歷來最大筆訂單。

空巴表示，首架H145M直升機交付後，未來將進駐德國下薩克森州比克堡陸軍基地，負責執行飛官換訓任務。根據德國陸軍作戰構想，該型機將運用配備的空巴HForce武器管理套件，執行武裝偵察、密接支援、護航、巡邏與反裝甲任務，而空軍特戰部隊亦可視需求迅速改裝相關設備，擔任運輸、醫療後送與快速投射載臺。

報導說，H145系列衍生型，包括美國陸軍使用的UH-72「拉科塔」直升機在內，已在全球累積近800萬飛行時數，未來可望發揚先進數位設備與成熟性能，取代預定2031年退役的「虎式」戰鬥直升機，提升德軍多元任務操作彈性。