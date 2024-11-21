積極拓展孟加拉市場，紡拓會21日指出，日前與國內興采、台南企業、尚弘羽絨、光隆、新麗等九家機能性紡織品廠，到孟加拉的達卡及吉大港與孟國知名11家企業參訪交流，協助國內紡織服飾業者展現供應鏈合作創新的堅強實力，共同創造更寬廣的未來商機。

這11家企業，其中4家為孟資企業：Sadma Group、Ha-Meem Group、Anjuman Garment、EchoTex LTD.，及7家韓商企業：Youngone Corporation、BESTEC LTD.、Merim Corporation、JW Apparel LTD.、Everlobe LTD.、Hemple Rhee Mfg Co., LTD.、Camp Valley Global LTD.。

孟加拉為全世界第二大成衣出口大國，而台灣紡織業在國際上扮演機能性紡織品專業供應商的重要角色，積極投入永續創新發展。紡拓會指出，希望藉此交流，協助台灣紡織服飾業者展現供應鏈合作創新的堅強實力，共同創造更寬廣的未來商機。

紡拓會表示，此次媒合包含服飾供應商及生產製造商，多元的產品種類包含有針織、梭織及不織布等織品及各式時裝、運動外套、鞋子、戶外裝備如帳篷、睡袋等。

其中Ha-Meem Group是孟加拉最大的紡織和服裝企業集團，擁有26家各式梭織類服裝生產工廠；位於吉大港的Youngone Corporation，為全球最大的戶外服裝／服飾製造商，此次成功媒合當地成衣製造商展現其商機優勢將積極與國內業者合作開發並深入洽談合作。

包括光隆、興采、新麗等台灣參訪團業者代表也對於活動成效給予肯定，對於提升台灣紡織供應鏈堅實競爭力進而拓展全球通路市場更具信心。