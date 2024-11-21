台灣過去的公共電話是使用光學電話卡，之後演變成大家熟知的IC電話卡，一名在電信業工作的女網友說，近日遇到一名女子帶2041張光學電話卡要退費，由於該卡已經停產逾20年，竟還有人拿這麼大量的卡來退費，忍不住拍照PO網，並透露退費金額達20萬8500元，收藏20年也沒增值。

這名女網友在Threads發文，她在電信門市工作，日前門市來了一位女子，帶著先生收藏20多年的光學電話卡要辦退費，總計有2041張100元電話卡、22張200元，最後退了20萬8500元，由於數量太大，她花費2天的時間才處理完畢，驚呼「20年前花這麼多錢買電話卡，20年後沒有增值一樣是20萬8500元」。

原PO好奇問這位小姐來退電話卡費的原因，女子表示老公的興趣是收藏，以為蒐集電話卡未來可以增值，所以到處收刮各種圖案，結果都沒有增值，一直勸老公拿來退費但他不要，直到這次才勸成功。

照片PO出後引起網友熱議，「20萬元，十多年前如果是買台積電，現在應該可換回3、400萬吧」、「原來電話卡可以退費，我都留著當紀念」、「我有找到好幾張，竟然能退」、「看這個圖案，蒐藏時間大概在『後十三寶』時間，距今應該已經超過20年了」。

根據《文化部典藏網》指出，光學電話卡的特徵是正面有一條白色長條的「價軌」，以熱感應留下痕跡以顯示餘額。1984年電信局首度從瑞士引進公共電話機，發行通話次數100次及200次的光學電話卡，1988年卡面設計開始變多樣，引起蒐集風潮，2002年停止發行，2007年底光學卡公共電話機終止服務，然而民眾手上還有大量卡片，因此中華電信規定沒用完的電話卡可以到門市退還現金，不收手續費。