設計界年度盛事「2024 台北設計獎」得獎名單21日揭曉，來自66個不同國家地區的設計家，共4500多件設計作品，台北市長蔣萬安也出席頒獎，其中榮獲工業設計類金獎的「O-oyster」採牡蠣殼與海藻膠製成，損壞後沉入海底可成為生態礁孕育海洋生物，隨時間分解，改善養殖業廢棄物問題。蔣萬安表示，期許國內外優秀、富有創意的設計人才透過平台彼此交流，持續讓台北這座城市往前邁進。

台北設計獎是國內唯一取得世界設計組織(WD0）、國際設計社團組織(ICOD）及國際室內建築師設計師團體聯盟（IFI）3大國際設計組織認證的設計獎項，並與德國iF設計獎跨國合作，備受國際設計界肯定。全場大獎(Grand Prize)由蕭力仁建築師事務所設計的「廣慈博愛園區 A＋B 區」奪得，該作品為北市近年最大規模的城市改造運動，獲頒60萬元獎金。

蔣萬安表示，台北城市設計獎有147件作品參賽，從視覺傳達、公共空間等獎項中看到不同團隊的設計創意，蔣萬安也提及榮獲工業設計類金獎的「O-oyster」作品相當特別，透過牡蠣殼結合設計創意，再結合環保，利用牡蠣養殖、海浪發電等，非常具有創意。

台北市產業發展局表示，本次獲選作品可以看出獲獎作品與台北城市鏈結越來越深，同時與台北設計獎的品牌精神「設計 • 不設限『Empower Design, Beyond Limits』 」相互呼應，代表參賽者能夠打破常規，自我挑戰的精神，讓設計成為形塑美好未來的驅動力。