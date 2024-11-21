基隆老舊公車問題多，且因新社區增加，交通也陷入困境。立法院交通委員會立法委員林沛祥與多名立委21日至基隆考察，並由交通部長陳世凱及基市府團隊共同參與。林沛祥表示，本次考察聚焦基隆捷運進度、電動公車採購等項目，其中電動公車部分，陳世凱允諾基市府在新採購的電動大型巴士123輛，每輛將補助600萬元，會以最大能力支持。

立委林沛祥、王正旭、廖先翔及黃珊珊等人昨日至基隆考察，交通部長陳世凱與相關單位都出席，並在基隆市政府討論基隆捷運進度、電動公車採購案、智慧交通系統、自行車道建設、公共運輸補助、新闢安樂區聯絡道工程、德安交流匝道改善工程等多7項重要交通建設。

立法委員林沛祥（中）與多名立委21日至基隆考察，並由交通部長陳世凱（左）與會。陳世凱允諾將補助基市府採購電動大型巴士。（徐佑昇攝）

立法委員林沛祥（右）與多名立委21日至基隆考察，並由交通部長陳世凱（中）與會。陳世凱允諾將補助基市府採購電動大型巴士。（徐佑昇攝）

基隆市長謝國樑日前表示將全面汰換老舊公車為電動公車，目前預計明年先採購93輛電動公車、2026年再採購71輛電動公車，其中有大型巴士123輛，中型巴士41輛，預估可在2027年第3季全數完成交車。

陳世凱表示，他是「基隆女婿」，對基隆非常熟悉，基隆公共運輸使用率居全國第2，電動公車符合公共運輸減碳政策，交通部同意針對每輛造價1100萬的大型電動公車，每台補助600萬元，此外智慧交通系統、自行車道建設也會協助。

林沛祥表示，他極力爭取老舊公車汰換電動公車計畫，並感謝交通部在電動巴士推動方面的努力，讓基隆市民搭乘大眾運輸系統時多一分安心。

至於中山區的德安交流道因為新建案增加，交通嚴重壅塞，市府也提出調整德安路車道配置改善方案。陳世凱表示，該路段相關管轄權問題先釐清後，交通部將與市府合作解決問題。

謝國樑表示，未來市府將持續努力，與中央密切合作，解決基隆多年交通問題，讓市民享受更便捷的交通服務。