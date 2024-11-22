美國總統當選人川普欽點的美國司法部長人選、前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）繼日前爆出買春、和未成年發生性行為等諸多爭議後，近日又被爆出更多新黑料，包括多次參與性愛趴還沒付錢，甚至疑似吸毒，引發包括共和黨人在內的諸多反彈。蓋茨今天突然拋震撼彈，表示儘管自己氣勢正盛，仍決定退出遴選程序。川普則讚許蓋茨為避免分散對新政府的注意力而決定讓位。

蓋茨今天在社群媒體X宣布：「儘管氣勢正盛，但對於我的（人事任命）批准，顯然不公平地讓川普/范斯交接團隊的重要工作失焦。」退出司法部長遴選程序。

蓋茨是共和黨內川普的鐵桿支持者，是一名立場極右的強硬保守派人士，多年來司法部一直對他涉及未成年性交易及違反人口販運法的指控進行調查。蓋茨否認有任何不當，檢方去年告知他將不會面臨刑事指控，但他目前仍是眾院道德委員會調查的對象。此外，蓋茨也被指濫用職權與資源，包括：據稱使用政治資金支付私人奢華旅行。

蓋茨近日又被爆出更多黑料，包括多次參與性愛趴還沒付錢，甚至疑似吸毒，引發包括共和黨人在內的諸多反彈。

川普則在Truth Social上貼文，讚許蓋茨為避免分散對新政府的注意力而決定讓位，並稱蓋茨「擁有大好前程，我期待看到他未來所有的偉大作為」。

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