美國準總統川普欽點的美國司法部長人選、前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）黑料連環爆，涉嫌買春、吸毒，引起共和黨人在內諸多反彈，蓋茨也宣布退出提名。川普21日宣布，提名佛州前檢察總長邦迪（Pam Bondi）出任。

CNN報導，川普周四在自創的「真相社群」（Truth Social）平台上發文宣布任命時說：「長期以來，司法部被政治化，並被用來對付我和其他共和黨人，這種情況不會再發生了。」川普補充說：「邦迪將重新聚焦司法部真正的職責，即打擊犯罪，讓美國再次安全。我認識邦迪很多年了，她聰明又強硬，是一位『美國優先』的鬥士，她將成為一名出色的司法部長！」

59歲的邦迪是川普的盟友，她曾擔任佛州檢察長八年，任期從2011年到2019年。她曾在川普的第一次彈劾案中，擔任他的辯護律師。當時，川普被指控濫用職權，扣留對基輔的軍事援助，藉此向烏克蘭總統澤倫斯基施壓。而川普陣營在2020年尋求推翻拜登勝選局面，邦迪也加入了律師陣容。

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