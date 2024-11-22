《華爾街日報》引述知情人士報導，美國總統當選人川普考慮提名前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）出任財政部長，但條件是沃許之後可能接替鮑爾擔任聯準會主席。

該報導指出，周三川普在其海湖莊園與這位曾在聯準會服務的前投銀專業人士討論了這項人事安排。沃許現年54歲，他在財政與金融政策的立場均偏向鷹派。

聯準會主席鮑爾的任期將於2026年5月結束。

此外，川普也考慮提名曾在耶魯大學任教的知名對沖基金投資人貝森特（Scott Bessent）領導白宮國家經濟委員會，之後再提名他接替沃許擔任財政部長。

川普尚未對此報導發表評論。

該報導表示，川普最終仍有可能提名其他人擔任財長。阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）共同創辦人羅文（Marc Rowan）、田納西州參議員海格堤（Bill Hagerty）和在川普第一個任期擔任美國貿易代表的萊特海澤（Robert Lighthizer），都被點名是可能的財長人選。