川普在競選時揚言終止給中國的最惠國貿易地位，並將對中國商品加徵至少60%進口關稅，遠高於他上次執政時對中國徵收的關稅。然而川普迄今公布的內閣名單透露出他和中國槓上的應該不只是關稅和貿易。

除了盧比歐之外，川普提名的其他閣員也可能令北京不悅，包括眾議員華茲（Mike Waltz）擔任國家安全顧問，以及雷克里夫（John Ratcliffe）擔任中情局（CIA）局長。他們的共同點是「反中色彩強烈」。

這些人事安排顯示川普希望顛覆拜登政府的做法，即在支持台灣到美國芬太尼危機等議題上「處理好與北京的競爭關係」。共和黨人向來批評拜登對中國的立場過於「懷柔」。

熟悉中國問題的前美國外交官David Firestein表示，盧比歐「打從心裡相信中國是美國的敵人」，這將影響他所有與中國有關的舉措。

盧比歐本來就是聯邦參議院外交關係委員會和情報委員會的資深成員，其提名獲得參院通過幾乎已成定局。

盧比歐過去力挺香港的民主鬥士、關切新疆人權問題，還因此被中國列入制裁名單。但最激怒北京的，可能是盧比歐對台灣的支持，包括呼籲美國與台灣簽定自由貿易協定，以及支持美台政府官員之間自由的往來互動。

在川普證實提名盧比歐擔任國務卿後，中華民國總統賴清德周四在X上發文寫道：非常感謝你們對台灣堅定的支持，以及為捍衛全球自由與人權的努力不懈。

雖然川普在競選時稱台灣應該付美國「保護費」，但有專家認為，這或許意味著在川普上任後，台灣可大量採購新武器。

川普在其第一個任期內批准了超過180億美元的對台軍售，而拜登只批准了77億美元。

一些專家認為北京可能試圖避開盧比歐，並尋求讓習近平「直接」與川普或其他美國政府高層接觸。倫敦大學亞非學院中國研究所所長Steve Tsang表示，如果這行不通，那麼我認為美中關係將更加惡化。