《紐約時報》報導，美國總統當選人川普將前聯準會理事沃許（Kevin Warsh）和知名富豪投資人羅文（Marc Rowan）列入其財政部長候選人名單。

曾為投銀專業人士的沃許現年54歲，在2006年至2011年進入聯準會服務。他在財政與金融政策的立場均偏向鷹派。

羅文現年62歲，是阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）共同創辦人，並在2021年出任該公司執行長。

川普尚未公布要提名誰出任財政部長，不過，Cantor Fitzgerald 執行長盧特尼克（Howard Lutnick）和知名投資人貝森特（Scott Bessent）曾被認為是最可能贏得提名的候選人。

報導指出，川普這位共和黨準總統對於由盧特尼克或貝森特擔任財長的想法已經出現動搖，他料將在本周邀請候選人到他的佛州海湖莊園會面。

盧特尼克是川普政權交接小組的主委之一。作為和川普一樣的紐約人，盧特尼克一直以來都是川普經濟政策的擁護者，也從不吝於表達對川普關稅政策的支持。

對沖基金投資大老貝森特是川普的主要經濟顧問和好友，曾在耶魯大學任教多年。

上周六全球首富、特斯拉執行長馬斯克和小羅伯特·甘迺迪表明支持盧特尼克出任財長。

川普的交接團隊尚未回應媒體置評請求。