新竹縣今年5月開放補助嬰幼兒接受免費口服輪狀病毒疫苗兩劑型服務，由於申請身分限制，至今僅有20人申請。反觀新竹市本月起補助0到6歲幼兒口服輪狀病毒疫苗，1人1次最高2000元，竹縣的寶山鄉、竹北市也均有每劑千元的補助。縣議員徐瑜新希望縣府擴大補助範圍跟金額，縣長楊文科表示會請衛生局研究辦理。

鑑於社會經濟相對弱勢族群為感染輪狀病毒的高危險群，竹縣衛生局為照顧低收、中低收入戶、罕見疾病及重大傷病患等4類對象嬰幼兒，今年5月起推動口服輪狀病毒疫苗補助政策，設籍於新竹縣且為2024年出生、符合4類身分資格的6個月內嬰兒，都可在新竹縣13鄉鎮市衛生所接受免費口服輪狀病毒疫苗兩劑型服務，也替家長省下至少5千元費用，落實照顧弱勢。

由於竹縣推出的補助政策有身分上的限制，衛生局長殷東成表示，至今約20人前來申請。徐瑜新則表示，竹北市以及寶山鄉全面補助出生的嬰幼兒輪狀疫苗，其中竹北市開放申請每劑千元、寶山鄉除了補助每劑千元，最高補助3劑。又新竹市從11月起，針對0到6歲孩童，提供腸病毒和口服輪狀疫苗的補助，最高可達2000元。

徐瑜新認為，嬰兒是有必要施打口服輪狀病毒疫苗，希望縣府支持未來全縣新生兒有2劑口服疫苗補助，讓孩子健康得到保障，也讓家長安心。楊文科回應表示，會再請衛生局盡快研議。

殷東成表示，輪狀病毒疫苗不是中央常規疫苗，中央無補助款，今年縣府補助先編列20萬經費，每個個案補助兩劑共5000元，若全面補助1劑粗估至少要500萬元，會先評估成效再來逐步擴大。