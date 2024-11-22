高雄市鼓山區一名女子本周二（19日）下午5點多，要騎腳踏車回家時，在內惟公園邊遭一名男子尾隨搭訕，問她「有沒有男朋友」、「要不要去看電影」，令女子心生畏懼，疑似涉及性騷擾，女子返家後在母親陪同下報警。警方獲報後調閱周邊監視器，鎖定43歲王姓男子涉案，通知他22日到案說明，王男辯稱是搭訕好玩，全案依違反《性騷擾防治法》函請社會局裁處及加強巡邏。

據警方調查，當時王男騎機車到鼓山三路內惟公園邊，趁被害人要腳踏車回家時，上前搭訕問「有沒有男朋友」、「要不要去看電影」等語，被害女子因突遭陌生男子攀談感到畏懼，立即騎車離開現場。

王姓男子（紅圈處）涉嫌對返家女子無故搭訕，被控性騷擾，警方通知他到案說明。（民眾提供／郭良傑高雄傳真）

女子返家後由母親陪同報案，並提出性騷擾申訴。警方獲報後立即展開調查，調出沿路監視器，以車追人鎖定王男涉案並通知王男到案。

王男到案後聲稱，他向該名女子搭訕純淨是因為好玩，全案調查後依《性騷擾防治法》函請社會局裁定，同時加強該處周邊巡守。

警方呼籲，任何涉及性騷擾的行為均不可容忍，民眾若遭遇相似情況，應立即撥打110報警或113婦幼保護專線求助。警方亦將持續加強周邊路段的安全巡邏，為市民打造更安心的生活環境。

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