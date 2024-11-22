今年的全國語文競賽將從11月23至24日兩天在花蓮縣登場，苗栗縣三級學校都派出選手參賽，陣容相當浩大，22日全部選手及陪同師長聚集在縣政府大樓，由副縣長邱俐俐授旗加油，邱俐俐表示，語文是非常重要的工具，對於每個同學都是非常重要的能力，期望全體學生用最好的狀態應戰，拿回好成續。

去年苗栗縣高中、國中及小學參加全國語文競賽，獲得亮眼成績，榮獲31項特優、32項優第、18項甲等，今年縣府歷經初賽、複典後，選拔出最優秀的73名選手參加個人組競賽，並有12支團隊參加團體賽，期望在花蓮縣的全國賽中能創造更好的成績。

苗栗縣全國語文競賽代表隊，22日在縣政府大樓集合授旗出發。（謝明俊攝）

苗栗縣今年全國語文競賽代表隊，是委由銅鑼灣美學協會常務監事葉錦忠結合各分項研習承辦學校精心規畫進階研習，由於今年全國賽在花蓮縣舉辦，所以負責承辦交通食宿等工作的竹南國小校長陳韋旭及竹興國小校長鍾振洋，從半年前就開始規畫，由於到花蓮的台鐵火車票非常難訂，所以最後決定以租用遊覽車的方式前往，並在花蓮市租下一整棟的飯店，供百餘名師生過夜。

苗栗縣全國語文競賽代表隊，是在22日上午在縣府集合授旗後搭上遊覽車出發，部分小選手相互提問，如果到了花蓮遇到地震來襲時應該怎麼辦？顯示小學生也非常關注花蓮地震狀況。

苗栗縣副縣長邱俐俐在授旗儀式上為選手們加油打氣，她表示會寫文章和善於表達是很重要的，因為有時候一個人無法適切表達自己的意思就容易造成誤會、溝通不良，她祝福苗栗學子都能以人文為底蘊、科技為核心，對自己有信心，祝福大家都能以文會友、奪得佳績、載譽歸來。