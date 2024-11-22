台泥拓展多元化成長已有初步成果，2024(今)年前3季1090億元，年成長29%，兩岸水泥的營收占比已降至40%，提前達成原定於2025年「兩岸水泥營收占比低於50%」的目標。雖然台灣仍是最大貢獻地區，但其占比已從去年的62%降至41%，而大陸與土耳其各占21%，歐洲的佔比更顯著提升至16%。

2024年前三季，台泥EBITDA較去年同期成長47%，從213億元增至313億元，若計入近期宣布的竹東土地出售案完成，已確定之EBITDA將進一步攀升至339億元。台泥自2018年起在土耳其、葡萄牙及非洲佈下的低碳水泥事業，帶來了可觀的獲利，未來榮景依然可期。而大陸的水泥事業從今年10月開始恢復單月淨獲利，微微復甦的情況應可延續至明年初，後續仍待觀察。

綠色能源事業包括再生能源發電、全球充儲業務及電池業務自今年第3季起合計EBITDA已達盈虧平衡點。資產開發事業體雖僅占司資產的4%，在未來數年將有機會持續貢獻獲利。

在今日的法說會上，台泥董事長張安平特別扛著40公斤的台泥卜特蘭石灰石水泥出場，他說，今年是台泥公營轉民營70週年，也是轉型國際化的第一年。在傳統水泥備受檢討的今日，水泥依然被這個世界所需要，公司將持續推進水泥廠技術改進、設備改造，在非洲歐洲投資開發低碳產品，明年台泥將加速全球能源布局，為全球能源轉型貢獻一己之力。