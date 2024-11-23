能夠享用美食，吃到人生最後，是每個人的盼望，但當年老衰弱或有疾病時，可能產生進食吞嚥困難，越吃越少、營養水分不足，甚至面臨「是否該放鼻胃管」的抉擇，台灣安寧照顧基金會今日上午到高雄長庚醫院，由專家分享「舒適進食」概念，守護病患想吃的心願。

因為疾病導致進食吞嚥困難，病患寧可不吃不喝，最終面臨置放鼻胃管抉擇，不僅病患痛苦，也讓家人感到不捨，台灣安寧照顧基金會今日上午於高雄長庚醫院舉辦「舒適進食-吃到人生最後一刻」講座，邀請神經內科醫師陳乃菁、護理師劉曉菁、語言治療師王雪珮，分享如何保障臨終病患吃的慾望。

護理師劉曉菁帶著治療犬「Oba」親臨現場，成為講座最大亮點。（民眾提供／紀爰高雄傳真）

專家分析，若病患因為疾病導致無法吞嚥，可使用「介護食品」作為進食輔助。（民眾提供／紀爰高雄傳真）

王雪珮分析，她從事護理和語言治療師10多年經驗，發現選擇居家安寧的病患，即使被放上鼻胃管，部分仍有進食意願，這時就能尋求語言治療師協助由口進食，她強調，並非放上鼻胃管後，就完全斷絕從嘴巴吃的機會，幫助末期病人由口進食，是要讓居家安寧的病患或長者，擁有舒適進食的尊嚴。

此外，護理師劉曉菁也帶著治療犬「Oba」親臨現場，成為講座最大亮點，Oba是台北榮總醫院培養出的全國第1隻安寧病房輔助治療犬，牠個性穩定，碰到突發狀況都顯得淡定自若，平時在北榮大德病房工作的Oba，總是靜靜地跟在醫師身邊巡房，不僅稱職擔當病房的療癒天使，還吸引到一票鍾愛牠的粉絲。