男星吳慷仁因在大陸進行拍攝工作，原定無法出席金馬盛會，沒想到在典禮前夕卻表示將會現身，並與上屆影后林品彤一同頒發最佳女主角的獎項。只是當晚兩人頒獎過程中，全程完全無互動，加上在介紹入圍者時巧妙避開前女友夏于喬，在網上引發討論。

吳慷仁與林品彤上台頒發女主角獎時，由於兩人都專注於自己的台詞上，全程各說各話，沒有任何互動，讓許多網友看不下去，認為因為吳慷仁臨時決定出席「把林品彤的光彩搶走」，更批評他沒有帶領年僅13歲的林品彤，「吳把林晾在一邊，自己揭獎自己唸，只會刷存在感，少女影后真倒楣」。

吳慷仁與林品彤頒發時全程零互動。（圖／金馬執委會提供）

此外，值得注意的是，本屆女主角入圍者中的夏于喬，曾與吳慷仁有過一段情，但在開場介紹每位入圍者的作品、角色及詮釋方式時，夏于喬的部分則是由林品彤來描述。而當他說出「入圍的女主角都有共通點，就是渴望被理解」時，也引發外界聯想，吳慷仁是否在藉此表達自己近期的處境。

本屆女主角入圍者中的夏于喬，曾與吳慷仁有過一段情。（圖／陳俊吉攝）

不過，除負面的聲音之外，吳慷仁在介紹鍾雪瑩時，為致敬對方在電影中的角色，特地在現場比起廣東手語，而鍾雪瑩也做出「手語」謝謝來回應。這一段感動了不少網友，紛紛稱讚吳慷仁雖然是臨時決定出席，但卻非常認真準備，相當用心。