2026地方首長選舉，民進黨台南市長初選，上演「妃憲之戰」，林俊憲今接受專訪提到，現任市長黃偉哲在競選連任之時，票開出的結果都與當初民調有差距，差別在於「投票率」不到6成，顯示許多台南市民並沒有離開民進黨去轉頭國民黨，而是選擇不投票，做出「沈默的抗議」。

林俊憲與陳亭妃接使出全力爭取支持，林俊憲接受主持人黃光芹《中午來開匯》節目受訪指出相當有信心表示，唯有他可以團結民進黨內最大多數的力量，以他與中央的關係，絕對可以幫台南爭取最多的資源、建設以及回饋。

林俊憲指出，在賴清德擔任市民任內，以「清廉、勤政、愛鄉土」為基礎的施政，對於台南市民記憶中是非常深刻的印象，他有信心在這樣的基礎上，找回民眾對民進黨的信心，且對於若當選後的施政，他已有明確的規劃及想法，「我會讓民眾了解，他們需要一個怎樣的市長」。

不過，林俊憲也不諱言提到，現任市長黃偉哲在競選連任之時，票開出的結果都與當初民調有差距，雖然之後都當選。他分析表示，差別在於「投票率」不到6成，竟與立委補選時的投票率差不多，顯示許多台南市民並沒有離開民進黨去轉頭國民黨，而是選擇不投票，做出「沈默的抗議」。

他說，「我必須要把這些傷口再縫合起來」；回首過去民進黨在台南執政30幾年，難免多少會有一些雜音，因此民進黨必須深刻見討。他強調，會重新加重執行「清廉、勤政、愛鄉土」初衷訴求，將市民對民進黨的信心及支持找回來。