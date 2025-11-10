民進黨迎戰2026選舉，台南市、高雄市及嘉義縣等3個縣市首長提名初選，10日至14日領表登記，民進黨立委林俊憲今下午赴民進黨部完成台南市長初選登記，林俊憲表示，希望自己當一個「桶箍」把大家團結在一起，台南過去發生2次議長跑票事件造成黨內分裂，他希望縫合過去分裂的傷痕，贏得2026大選。

林俊憲表示，看颱風天氣預測會從西海岸侵犯台灣，這恐怕是台灣的惡夢，最恐怖的颱風路徑，本周其他時間可能都要全神戒備颱風侵襲，而台南受風災重創還在復原中，若颱風再從嘉南地方登陸，恐怕威脅難以想像，因此以救災優先，集合所有人力、物力嚴陣以待颱風，因此提早完成登記。

林俊憲指出，本來幾位台南戰友郭國文、林宜瑾、賴惠員都要陪同他來登記，但因為臨時改時間，戰友們人不在台北，所以除了他的助理外，其餘加油團成員都是郭國文、林宜瑾和賴惠員國會辦公室的助理，非常感謝他們。

林俊憲表示，他對自己的期許和要求，「我可以當台南市最大的一個團結的力量，我希望當一個桶箍把大家團結在一起」，台南過去發生2次議長跑票叛逃事件，造成黨內分裂，台南隊長的任務就是要把過去分裂的傷痕縫合彌補，整合黨內最大力量，團結一致贏得2026大選。

針對綠營內部憂心賴清德主席介入黨內初選，而陳亭妃說主席是公共財，林俊憲則說，這個惡意傳播很久了，之前甚至傳說會沒收初選，但現在已經要辦理初選了。他強調，賴清德是黨主席兼任總統，動見觀瞻，更不可能介入民進黨初選，且不要說台南，任何選區初選都不會介入，大家都清楚主席做事的原則，要對主席有信心。