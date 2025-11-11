流感脫離流行期！疾管署公布，國內上周類流感門急診就診計10萬1100人次，較前一周下降7.5％，急診就診病例占10％、已連續2周低於流行閾值，研判脫離流行期。疾管署副署長曾淑慧指出，預估12月上旬流感疫情會再升溫，且冬季流感重症、就醫人數都會超過秋季流感。

疾管署副主任李佳琳說明，國內上周新增38例流感併發重症病例及7例死亡。目前社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。本流感季累計258例重症病例，以65歲以上長者、具慢性病史者為多，97％未接種本季流感疫苗。

疾管署副主任李佳琳說明，國內流感脫離流行期，但預估12月上旬疫情將升溫，迎來下一波冬季流感，且就診人次、重症、住院人數都會更多。（李念庭攝）

疾管署防疫醫師林詠青指出，流感死亡個案包括一名中部40多歲女性，有癌症病史，未接種本季疫苗，10月下旬出現咳嗽、發燒症狀，2天後轉為呼吸急促，急診發現高燒39度、血氧偏低，合併肺炎黴漿菌感染，收治加護病房，以抗生素及抗病毒藥物治療，但住院期間肺炎惡化，併發急性肺水腫、呼吸衰竭，不幸過世。

流感重症個案包括一名中部1歲男童，曾在10月下旬接種本季疫苗，但接種後6天、疫苗尚未生成有效抗體，就出現高燒、呼吸急促、乾咳、流鼻水症狀，就醫問診發現有明確與確診個案接觸史，醫師立即開立抗病毒藥物；但隔天仍出現呼吸困難，急診就醫發現雙側肺部浸潤增加、有哮喘情形，所幸發現得早，經治療症狀改善，住院5天於11月康復出院。

疾管署副署長曾淑慧表示，上周類流感門急診就診共10萬1100人次，雖較前一周下降、脫離流行期，但仍有重症及死亡病例，且鄰近國家如日韓疫情呈上升、中國及歐美陽性率上升，目前流感三價疫苗對流行病毒株都能產生保護力，由於接種後需要2周才能產生保護力，呼籲高風險民眾儘早接種疫苗。

曾淑慧表示，今年流感疫苗累計接種數已達545萬多劑，為歷年同期最高，部分縣市12月初疫苗將用罄。由於各縣市接種速度不一、剩餘數量不一，疾管署會視情況調度，也正在評估是否增購疫苗，目前仍有120萬劑流感疫苗。

至於國內新冠疫情，曾淑慧表示，目前處低點波動，主流變異株為NB.1.8.1，截至今年11月10日公費新冠疫苗接種124萬人次，明天起（11／12）將新增提供Novavax JN.1新冠疫苗共22.5萬劑，滿12歲以上且尚未接種的公費對象，可擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1任一廠牌疫苗接種，2種疫苗均安全有效。