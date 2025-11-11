國家電影及視聽文化中心斥資3.96億興建，二期工程去年4月已經都市計畫程序核定發布，但新北市議員蔡健棠認為，中央工程進度緩慢，呼籲新北市府應該拿回來自己做，不要荒廢大片土地。新北市長侯友宜回應，會請新聞局跟文化部溝通，「如果不做就新北市府拿回來自己做」。

蔡健棠認為，影視聽中心二期的土地很大，是新北出的土地，結果不讓新北市使用，詢問市府是不是能把它改成親子館，讓新北市民使用？去年他和議長蔣根煌提到影視聽中心可以做國際標，但到現在一年了，說好要給新北的空間也沒有，呼籲新北市府「不做的話就把它拿回來」。

侯友宜回應，當時新聞局協拍中心跟文化部講好，這個地方建成之後要100多坪給新聞局，結果新北蓋好、不給新北，二期要做典藏館，斥資幾十億，到現在也沒下文，「該做要趕快做，土地不要放」，承諾短期內如果沒有開發結果，議會贊成土地回收新北市，新北就自己來做就好了，「如果不做，就新北市府拿回來自己做」。

新聞局長李利貞補充，文化部8月曾來市府拜會，提出減少停車格數量及分攤工程經費等討論，副市長劉和然當時即表達，停車格數量經都市計畫審議通過，在市府土地無償撥用的情況下，再由市府分擔工程經費顯不合理，且文化部無明確條列回饋設置協拍中心的經費。文化部理解市府立場，並表示會再與行政院內討論經費及規畫。

李利貞指出，文化部近期修正計畫後，國發會已來函再請市府表達意見，新聞局會將議會決議納入一併回復。