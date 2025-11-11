訴諸下屆台南市長選戰要回歸政見的國民黨前不分區立委陳以信，積極爭取國民黨提名參選，11日宣布將在4年任內每年增聘100名警察，總計增加400名警力，讓台南警民比追上鄰近高雄市水準，並強調治安差不能全怪警察，而是市府長期忽略警力結構問題。台南市警察局表示，109年及112年分別增加預算員額110人及185人，目前警民比於各直轄市中排名第3，且從各項刑案數據顯示，台南治安平穩。

「我是警察子弟，最了解警察的辛苦。」陳以信今天公布第12項政見，直指要從根本解決警力長期不足問題，避免治安惡化與「犯罪移轉效應」發生。他說，根據內政部警政署最新113年度統計，台南治安狀況在六都表現明顯落後，每10萬人口犯罪率達1867件，高居六都第2；竊盜犯罪率243件為六都最高；重大暴力犯罪44件，就人口比例計算同樣最嚴重。

他強調，這些數據背後有多重原因，但「警力不足」是核心制度性問題。陳以信說，依照治安理論，一個地區警力不足、見警率低，就會削弱威懾效果，犯罪者更容易選擇在風險較低的地區犯案；警力長期吃緊，也使基層勤務過重，導致怠惰、吃案等問題接連發生，形成惡性循環。

他指出，從2020年底震驚社會的馬來西亞女大生命案開始，他就深入研究台南治安問題，發現警力不足是潛在結構性原因之一，擔任立委期間也多次質詢內政部與警政署，要求中央增補台南警力但未獲正面回應，「既然中央不做，我當市長來做！」

陳以信說，高雄市現有員額7053人、全市人口272萬人，警民比為每十萬人259名；台南員額僅4385人、人口186萬，警民比僅236名，若要追上高雄水準，台南至少需增加約400位警察。他說，台南警政預算編制員額原為4657人，缺額達272人，若分4年逐步補足，預算僅需再增加約2億元，占警政預算約3％，在可負擔範圍內就能有效強化治安。

台南市警察局端數據表示，統計114年1月至10月期間，全般刑案每10萬人口發生率2151.8件，六都最低；全般刑案破獲率82.28％，則為六都最高。此外，110年暴力犯罪發生47件，111年發生43件，112年發生46件，113年發生44件，並無明顯增加或惡化；統計114年1月至10月，暴力犯罪破獲率104.65％，更居六都第一。

另，統計114年1月至10月份竊盜犯罪每10萬人口發生率266.57件，六都排名第二低，竊盜犯罪破獲率82.38％，六都排名第二。市警局強調，相關刑案數據顯示台南治安平穩，將持續強化科技偵查，提升打擊犯罪效率及效能，並全面檢肅非法槍彈，強力打擊詐欺及實施掃黑專案，查緝毒品犯罪，全面掌控不良幫派及黑道分子，迅速偵破重大刑案，加強預防犯罪宣導措施，建立警民合作通報網，讓市民安居樂業。