剛率領洛杉磯道奇完成世界大賽二連霸，並奪下系列賽MVP的日本王牌山本由伸，近期接受日媒《週刊文春》專訪，首度親口談到明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC），坦言尚未決定是否參賽。

山本表示，經歷漫長賽季後，身心都相當疲憊，目前仍在調整中，「現在才剛結束一個球季，還無法想像三月的狀況。希望能先讓身體與頭腦都獲得充分休息，再循序漸進地恢復訓練強度。」不過他也提到，WBC對自己意義重大：「這是一個讓棒球少年們懷抱夢想的舞台，如果能透過那個舞台帶給他們啟發，那是最棒的事。」

儘管語氣中透露對參賽的嚮往，但山本仍語帶保留，強調會慎重評估球團安排與自身健康狀況，「畢竟道奇的球季也非常重要，是否能兼顧兩邊，必須在各種情況下仔細衡量。」

山本本季在道奇繳出12勝8敗、防禦率2.49、主投173.2局、201次三振的成績，世界大賽更化身「不敗之神」，3場出賽全拿勝投，包括G7「中0日」後援登板，最終率隊完成連霸。由於他整季高負荷出賽，道奇球團被傳已對其WBC參賽「按下暫停鍵」，擔心3月美國仍低溫的氣候使提前備戰增加受傷風險。

另一方面，日本隊的衛冕之路也充滿變數。達比修有因右肘韌帶重建手術將整季報銷，上屆人氣外野手努巴（Lars Nootbaar）剛動完腳部手術，能否復出成疑。日媒評論指出，即使山本最終缺席，外界也不應苛責，「受傷與狀況不佳是比賽的一部分。無論結果如何，他已在世界舞台證明實力。」