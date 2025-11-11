根據日媒報導指出，道奇「日籍三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希，在季後賽期間掀起驚人熱潮，不僅助球隊成功衛冕，更帶來高達1328億6966萬日圓（約新台幣267億元）的效益。此估算由關西大學名譽教授宮本勝浩提出，他指出，三人在短短一個月內創造的經濟能量，甚至超越了阪神虎整季奪冠的全國經濟效益。

宮本分析，其中球迷消費支出、轉播權收益及周邊商品帶來的直接效益約為606億7108萬日圓，若再加上媒體宣傳、旅遊、餐飲、服飾銷售等連鎖反應，總體經濟影響上看1300億日圓。他直言：「三位日本球員在美國舞台的表現，不僅是體育層面的成功，更是國家級的經濟現象。」

本季大谷以投打二刀流姿態在季後賽轟出8支全壘打，勇奪國聯冠軍賽MVP；山本由伸則在世界大賽投出3勝、勇奪系列賽MVP；佐佐木朗希則在牛棚化身「大魔王」，彌補終結者空缺。三人聯手助道奇完成二連霸，也讓「日本勢力」成為全球焦點。

宮本以阪神虎本季奪冠為例，該隊在日本國內創造的經濟效益約為1084億4513萬日圓，而道奇「日本三本柱」僅用一個月就超越這項數據，凸顯其全球市場影響力之強。他總結道：「從職業運動的角度來看，這已經超越了勝負的層次，是文化與經濟價值的結合體。」