美國職棒大聯盟（MLB）今（11）日公布年度新人王得主，國聯由亞特蘭大勇士24歲捕手鮑德溫（Drake Baldwin）奪下殊榮，成為隊史第10位新人王。他去年也曾代表美國隊參加世界棒球12強賽，並在超級循環賽面對中華隊守護神吳俊偉，該場經典對決至今仍讓球迷印象深刻。

鮑德溫在2022年選秀第3輪被勇士選中，本季由於當家捕手墨菲（Sean Murphy）春訓肋骨受傷時頂上主戰重任，自開幕戰起便站穩陣腳。整季出賽124場，累積405打數111支安打、19支全壘打、80分打點，打擊率0.274、攻擊指數（OPS）0.810。他在新人王票選中拿下21張第一名選票與9張第二名選票，以總分183分擊敗小熊投手霍頓（Cade Horton）與釀酒人杜賓（Caleb Durbin），順利奪下新人王。

談到獲獎時，鮑德溫難掩興奮：「到現在還覺得不真實，這是一個難以置信的賽季，能以這樣的方式結尾真的很興奮。」勇士王牌投手賽爾（Chris Sale）也盛讚他的穩定與抗壓性：「他在低潮時仍維持出色守備與領導氣質，那是捕手中最珍貴的特質。」

2024年12強賽，中華隊守護神吳俊偉曾對戰鮑德溫，用三球三振解決他。（圖／美聯社）

值得一提的是，鮑德溫去年曾入選美國隊參加世界棒球12強賽，並在超級循環賽面對中華隊登場，於9局下兩出局時代打對決守護神吳俊偉，最終被三球三振。那場比賽成為中華隊首次在三大國際賽中擊敗美國的歷史時刻。

鮑德溫在賽會6場比賽中共14打數3安打、1打點、打擊率0.214，美國最終獲得季軍。