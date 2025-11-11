Kyle Hendricks is retiring after 12 years in the big leagues per @maddie_m_lee



Hendricks pitched for the Cubs for 11 seasons before his one season with the Angels in 2025. pic.twitter.com/yabwnDgljH — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 10, 2025

曾幫助芝加哥小熊於2016年奪冠，突破「山羊魔咒」的「教授」韓崔克斯（Kyle Hendricks）宣布正式退休，結束12年的職棒生涯。他接受美媒採訪時透露，暫無打算任職教練或球團職位，未來將先把時間留給家人。

根據《芝加哥太陽報》記者梅狄李（Maddie Lee）報導，韓崔克斯2011年在選秀第8輪被德州遊騎兵選中，隔年被交易至小熊，2014年登上大聯盟，新秀年就繳出防禦率2.46佳績。以精準變速球與伸卡球聞名的他，速球雖少突破90英里（約144公里），卻能以智慧與節奏壓制打者，也因此被暱稱為「教授」。

他的職業巔峰為2016年，那一年他以16勝8敗、防禦率2.13拿下國聯防禦率王，並在國聯冠軍戰第6戰完美封鎖道奇打線，率隊闖進世界大賽。隨後他在第7戰先發，幫助小熊擊敗守護者，終結長達108年的冠軍荒，正式突破「山羊魔咒」。

韓崔克斯今年轉戰天使，留下8勝10敗、防禦率4.76的成績，結束生涯最後一季。他生涯共出賽301場、累積105勝91敗、防禦率3.79。去年他在小熊主場瑞格利球場（Wrigley Field）最後一次登板時，全場球迷起立鼓掌，他感性地說：「我雖然不喜歡成為焦點，但也明白必須珍惜這些時刻。能在瑞格利投球，是我人生最大的幸運。」