道奇「二刀流」巨星大谷翔平再度成為國聯MVP大熱門。（圖／美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB）年度最有價值球員（MVP）最終入圍名單出爐，國聯部分由洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平領銜入選，與費城人強打席瓦伯（Kyle Schwarber）及大都會外野手索托（Juan Soto）共同角逐最高榮譽。雖然三人本季皆有亮眼表現，但美媒普遍認為：「今年的MVP還是大谷。」

大谷翔平本季以打者身分繳出打擊率0.282、55轟、102打點的成績，攻擊指數（OPS）高達1.014，連續三年突破1.0大關；在得分（146分）、長打率（0.622）與OPS+（179）等多項指標上，皆高居國聯榜首。同時他重啟投球後先發14場，投出47局送出62次三振、防禦率2.87，締造史上首見的「50轟50K」紀錄，展現前所未有的全方位統治力。

紐約Podcast節目《Why Am I a Mets Fan?》兩位主持人溫可斯基（Ashley Wenskoski）與克勞森（Samantha Crosson）在節目中一致認為：「沒有懸念，今年國聯MVP絕對是大谷翔平。」溫可斯基更直言：「在他退休之前，可能沒人能再拿到國聯MVP。」克勞森則笑稱：「除非有人能以二刀流打出同樣成績，否則根本無法競爭。」

雖然席瓦伯以56轟、132打點成為雙冠王，索托則以43轟、38次盜壘展現全能火力，但相比之下，大谷同時在投、打兩端改寫歷史的表現，幾乎讓所有評論家一致認定他是「唯一的正解」。美媒《TBOH》更直言：「2025年再次證明，在MVP這條路上挑戰大谷，是一件幾乎不可能的事。」