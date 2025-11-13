Paul Skenes is just the third pitcher in @Pirates history to win the Cy Young Award! pic.twitter.com/xqImeRKpv6 — MLB (@MLB) November 13, 2025

美國職棒大聯盟（MLB）2025年國家聯盟賽揚獎結果揭曉，匹茲堡海盜王牌史金斯（Paul Skenes）以全票當選，成為40年來首位在奪下新人王後的隔年便問鼎賽揚獎的球員。23歲的他以壓倒性表現寫下歷史，也讓海盜時隔35年再度誕生賽揚得主。

史金斯是2023年選秀狀元，去年便以驚人的成熟表現拿下國聯新人王，今年更將統治力延續。他本季投出10勝10敗、防禦率1.97、217的ERA+與216次三振，各項數據均居聯盟前段班。雖然勝場數並不耀眼，但海盜場均僅提供3.4分火力支援，全大聯盟倒數第三，足以顯示他的壓制力有多強。對手面對他僅能繳出打擊率0.199、攻擊指數（OPS）0.558的成績。

今年賽揚獎投票結果也創下新紀錄。史金斯以30張第一名選票、總分210分全票奪冠，費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）則獲得全部30張第二名選票，這是自2010年改為五票制以來，首度出現前兩名各自包辦所有第一、二名選票的情況。另一名入圍者、道奇日籍強投山本由伸，最終名列賽揚獎第三。

史金斯的投球內容幾乎無可挑剔，187.2局投球防禦率僅1.97，是自2018年迪葛朗（Jacob deGrom）以來，首位投滿185局且防禦率低於2.00的投手。這位年輕王牌強調成功的關鍵在於紀律與心理準備：「每場比賽的例行流程看似單調，但唯有堅持才能保持穩定。」

儘管有傳言指出史金斯私下想被交易到洋基，並認為海盜難以奪冠，不過海盜總管先前已出面否認，強調他是球隊重建核心、下季仍將留隊。史金斯也成為繼1990年崔貝克（Doug Drabek）之後，海盜隊史第三位賽揚得主。外界一致看好他將長期主宰國聯投手榜，並可能代表美國出戰2026年世界棒球經典賽，續寫傳奇篇章。