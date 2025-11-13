綜合外媒報導，道奇拿下二連霸，季後積極補強牛棚弱點，傳出道奇對洋基前終結者威廉斯（Devin Williams）有興趣，另外，馬林魚也是另一支對威廉斯有興趣的球隊。今年算是威廉斯的低點，62局投球防禦率高達4.79，終結者位置也被洋基拔掉。

31歲的威廉斯生涯前期都待在釀酒人，過去幾年都是聯盟頂尖的終結者之一，並於2022及2023年入選明星賽，2024年上半季因背部疲勞性骨折缺陣，歸隊後22場出賽拿下14次救援成功，防禦率僅1.25，表現在水準之上。

季末威廉斯被交易至洋基，合約年的他卻繳出生涯最差的成績，開季表現不佳在4月失去終結者位置，6月因威佛（Luke Weaver）受傷暫時重扛終結者工作，但7月又陷入亂流，洋基在交易截止日前網羅貝德納（David Bednar），威廉斯之後改任第8局佈局投手。

威廉斯季後成為自由球員，由於表現不理想，洋基不願冒險向他提出2202.5萬美元的合格報價。根據MLBTR評估，威廉斯在自由市場上的薪資預估僅次於明星終結者迪亞茲（Edwin Díaz），有望獲得4年6800萬美元的合約。

搞定薪資空間 道奇補強受關注

資深記者Bob Nightengale指出，由於多名球員合約到期，估釋出約8700萬美元（約新台幣27億）的薪資空間供道奇操作，預料將積極補強投手戰力，尤其是後援投手。

道奇已將補強牛棚視為首要重點，追求強力追求終結者，以及能在比賽後段出賽的牛棚右投。今年道奇牛棚表現排在後段班，防禦率4.27，在30支球隊中排名第21名。

季後賽分擔牛棚工作的佐佐木朗希與席恩（Emmet Sheehan）新球季將重返先發輪值，總經理Brandon Gomes強調，道奇絕對將佐佐木朗希視為先發投手。