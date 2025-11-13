美國職棒大聯盟（MLB）今（13）日公布年度賽揚獎得主，匹茲堡海盜強投史金斯（Paul Skenes）以全票壓倒性勝出，勇奪國聯賽揚獎；費城人左投桑契斯（Cristopher Sánchez）位居第二，洛杉磯道奇日籍王牌山本由伸則名列第三，無緣問鼎生涯首座賽揚獎。由於美國棒球記者協會（BBWAA）的投票在季後賽開打前即完成，山本在10月的神勇表現並未被納入評選。

年僅23歲的史金斯本季表現驚人，32場先發繳出10勝10敗、防禦率1.97，是全大聯盟唯一防禦率低於2的投手。他包辦全部30張第一名選票、總分210分，全票奪冠，成為史上第三位在生涯前兩季同時拿下新人王與賽揚獎的球員，締造歷史紀錄。桑契斯則獲得全部30張第二名選票，以120分穩居第二；山本拿下16張第三名、11張第四名與2張第五名選票，總分72分排名第三。

山本由伸本季出賽30場，繳出12勝8敗、防禦率2.49的成績，投173.2局送出201次三振、僅59次保送，對手打擊率僅0.183，是全聯盟最低。儘管無緣賽揚獎，但他例行賽的穩定與抗壓能力仍獲廣泛肯定。

季後賽中，他更成為道奇完成二連霸的最大功臣。山本在季後與世界大賽合計6場登板拿下5勝1敗、防禦率1.45，並在世界大賽第7戰「中0日」登板救火成功，勇奪世界大賽MVP，寫下傳奇一頁。

MLB官網在報導中指出，山本的貢獻遠超過數據所能反映。道奇本季先發輪值傷兵不斷，他是全隊唯一一位例行賽未缺席任何一場先發的投手，「穩定」成為他最重要的代名詞。報導更稱讚他：「山本證明自己不僅能適應大聯盟節奏，更具備頂尖王牌的特質。若能維持健康與穩定，他將是未來數年賽揚獎的強力競爭者。」