因應輕度颱風「鳳凰」暴風圈逐漸接近台灣南部陸地，第四作戰區今（11）日上午10時完成災防應變中心一級開設，並同步完成兵力預置、災防機具整備，以及派遣聯絡官至各縣市政府及鄉鎮區公所。
第四作戰區表示，國軍已依地方需求，分派兵力前往高雄六龜、那瑪夏、茂林、桃源、杉林及屏東三地門、高樹等土石流潛勢區，協助民眾進行預防性撤離及物資運補，確保居民生命財產安全。
同時，國軍持續密切掌握颱風動態，並檢整挖土機、抽水機等各式災防機具待命，以即時支援地方政府及民間救災需求，確保災害應變能量有效發揮。
