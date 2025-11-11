衛福部社家署長懸缺超過1年，今日（11）衛福部次長呂建德證實，確定由現任副署長兼代理署長周道君真除，成為首位「非社政」背景出身的社家署長，盼借重其法律、長照經驗，促進社福相關政策更完備。

衛福部長石崇良上任後，快速展開部內人事布局，補上懸缺職務。疾管署副署長由原任高屏區管制中心主任林明誠接任，國健署副署長為原癌症防治組長林莉茹、食藥署副署長則是主任秘書蔡淑貞接任。

社家署長在前署長簡慧娟退休後，懸缺至今超過1年，其間由張美美、周道君2位副署長代理，近日確定由周道君正式接掌署長一職。周為國立中興大學法律學系畢業，經歷衛生署醫事處簡任視察、長照司副司長、社家署副署長等職，如今成為首位非社政體系出身的社家署長。

對此，衛福部次長呂建德表示，衛福部在新會期，有許多福利政策的相關法案研擬，包括托育服務法、兒童及青少年福利及權益促進法、身心障礙者權益保障法、社會救助法等，都需要與時俱進，回應社會與人民需求。

呂建德說，即使周非社政出身，但對法律嫻熟，能給予不少幫忙，且他曾待過長照司，對長照業務熟悉。期望借重他在法律及長照領域經驗，針對賴總統關心的超高齡社會老人福利，周的出任有助相關福利促進。周道君代理到10月20日，新人事令自10月21日正式生效。