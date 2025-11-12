副總統蕭美琴7日晚間現身比利時首都布魯塞爾，並於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度大會發表演說。IPAC共同主席、民進黨立委范雲今（12）天指出，IPAC這次通過的布魯塞爾公告，成員承諾採取具體行動以制止跨國鎮壓行為，也要求成員國都敦促其政府，不要配合中共的跨國鎮壓。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱與范雲今天舉行記者會，由范雲分享在IPAC布魯塞爾高峰會現場的觀察與收穫。范雲表示，IPAC組織其中一項的特色，成員國的兩個政黨都必須都有代表參與，要成為IPAC正式的會員就必須符合「跨黨派」前提，她特別感謝民眾黨立委陳昭姿在去年願意加入IPAC。

范雲指出，IPAC的制度設計，使其短期內在國際快速成長，且具有強大影響力，因為會員國主要的兩個政黨都願意參與的時候，組織所通過的決議也更有機會能夠在各國影響其政府，更有機會在各國議會通過，去年IPAC通過的聯大2758不涉台模範決議文，短時間在全球近10個議會通過，多由該國IPAC共同主席於議會發起，就可知其行動力。

范雲強調，IPAC各國國會跨黨派議員都希望參與是有影響力的，不是只要空談，所以每年年會都會通過相關的決議與聲明。本次IPAC年會第一天，她就在各國簡要報告自國狀況時說明，台灣面對新挑戰便是蕭美琴在捷克、近期民進黨立委沈伯洋遭中國立案偵查的跨國鎮壓威脅。

范雲指出，IPAC這次通過的布魯塞爾公告提及，成員承諾將尊重各自政府重申其遵守國際人權義務的承諾、採取具體行動以制止跨國鎮壓行為。

談及具體作為，范雲說，各國成員也承諾將在議會內採取行動，包括提出正式的質詢或動議，了解其政府應對中國騷擾監控及綁架行為所採取的具體措施；成員並承諾將對跨國鎮壓責任者實施簽證限制、凍結資產及追究刑責，同時支持建立更完善的通報機制，使受害者能安全地向執法機關尋求協助，也持續會為跨國鎮壓受害者，提供值得信賴的聯繫管道，確保案件能在國際網絡中獲得反應與支持。