新壽與北市府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，北市府也將提案送議會，12日下午大會將審議。台北市副市長李四川12日下午也進入議會，會前被問到「分手費」部分項目被議員質疑不合理，他表示，若確實都是新壽在這3年間於T17、18的成本，北市府還是要認，「我們也已經向輝達反映過，他們大概都可以概括承受。」

針對議員質疑新壽提出「除草、更換logo」的費用列入成本不合理一事，李四川表示，從新壽的角度來說，都是他們這三四年來的成本，前面北市府也已經表明，會審查新壽所提出的成本，若確實是發生在T17、18這3年內，北市府還是要認。

李四川說，關於分手費的金額，北市府也已經跟輝達反映過，他們大概都可以概括承受。「輝達要的是一個總價的成本，原則上我們報給他的成本，他是可以接受的。」

至於針對議會大會通過後的後續流程，李四川表示，如果有通過，新壽明天或後天就會舉行臨時董事會，董事會確定後，雙方就會針對解約一事簽訂協議書。