佳能今天下午舉行線上法說會，在AI相關視覺產品訂單暢旺下，佳能2025年前3季合併營收達65.7億元，年成長45.8%，營業毛利為17.73億元，年成長35.7%，合併毛利率為27%，年減2個百分點，營業淨利為6.07億元，年增103%，營業淨利率為9.3%，年增2.7個百分點，稅後盈餘為4.88億元，年增12.2%，每股盈餘為1.35元，其中佳能第3季稅後盈餘為2.85億元，超越上半年，單季每股盈餘為0.89元。

佳能預期，今年第4季將第3季成長，明年首季也會優於今年同期。

在新產品方面，目前機器人主要提供模組，並已有完整解決方案做為備案，機械手臂協作感測模組今年第4季開始出貨，配合明年終端客戶生產計畫供應，預計明年第1季、第2季整機導入，並針對機器人應用提升遠紅外線影像模組；無人機部分主要是提供客戶配件及鏡頭模，地圖影響縫合專案設計已完成，明年第3季針對大型車隊開始出貨，也準備無人機相關配件生產，以及進入機器手臂整機的生產安排。

章孝祺指出，佳能企業除基本的光學設計製造技術，2026年的研發方向與重點包括：新SoC發展計畫(利用內建神經網路引擎來提升相機效能及影像品質)、混合式防手震演算法開發、AI功能開發(機構噪聲消除/人聲立體聲增強/圖像去噪)、多重影像光學模組(熱成像/紅外線/測距儀)、新機構材料導入 (特殊皮件與微導電材料)、Android/Linux發展、發展ISP影像校正(機器視覺與數位孿生應用市場)。

在未來產品設計發展部分，章孝祺表示，未來產品設計會著重在影像與聲音的應用，區分4大類，1.Sport/Action Cam (運動、相機) 2.Hybrid Camera/Instant (複合式相機) 3.AI Hybrid System (AI多功能模組) 4.Machine Vision Module (機器視覺模組)。

展望2026年，章孝祺表示，美國關稅及匯率不確定因素收歛，2026年業績一定會比2025年好，營收朝突破百億元努力。

佳能企業樂觀預期，2026年營運成長，相關的營收占比預估為影像應用 (Video Application-含DSC、360度相機、複合式相機)70%、光學模組10%、新類型產品 (機器手臂、機器人視覺、AI產品、…)10% 、NRE5%、其他5%。

2025年各國因區域政治衍生的關稅問題在近期也逐漸底定，佳能企業策略上配合客戶需求，彈性調整東莞、北越及台灣的製造廠區安排，2026年也有了新的佈局，東莞廠生產總比為85%、北越為10%、台灣為5%。至2025年，北越與東莞寮步廠設備更新已累積投資達4500萬美金，因應2026年產量增加，、機器手臂感應模組，無人機影像模組及配件、機器人視覺模組的生產規劃，將再投入1500萬美金在生產線設備上，以提升生產效率。