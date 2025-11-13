「鳳凰」颱風昨晚雖已減弱為熱帶性低氣壓，但在外圍環流及東北季風共伴效應影響下，已造成宜蘭蘇澳多處淹水、花蓮馬太鞍溪水暴漲致萬榮鄉明利村道路淤積災情，國軍繼前晚即刻出動AAV7兩棲突擊車緊急救援受困民眾後，各作戰區部隊昨日持續投入災防整備與復原搶救。（記者王子昌攝）

第3作戰區派遣兵力前進宜蘭蘇澳地區，協助民眾實施清除淤泥等工作。（記者王子昌攝）

第3作戰區派遣兵力前進宜蘭蘇澳地區，協助民眾實施淤泥及廢棄物清運等災後復原工作。（記者王子昌攝）

海軍水下作業大隊至宜蘭蘇澳地區協助積水區域實施緊急抽水。 （海軍司令部提供）

第3作戰區陸續調度AAV7兩棲突擊車等各式救災機具與車輛，待命馳援後續災防任務。（記者王子昌攝）

第2作戰區兵力機動轉移前進指揮所與兵力至鳳林國中活動中心，待命支援地方災後復原工作。（記者張雅淳攝）

受到「鳳凰」颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭多處傳出淹水災情，國軍各作戰區昨日持續投入防、救災支援行動。第2、3、4作戰區依國防部災防應變中心指導，派駐災防兵力與裝備機具，協助地方政府實施清淤、物資運補、抽水及預防性撤離等任務，官兵無畏風雨、堅守防災第一線，具體展現國軍聞令而動、使命必達的高效行動，全力守護國人安全。

軍民協力清淤復原 與民同在

宜蘭縣蘇澳鎮因受豪大雨影響，部分地區嚴重淹水，繼前晚AAV7兩棲突擊車即刻救出受困民眾後，第3作戰區昨日持續派遣500餘員兵力至蘇澳，針對積水後的中山路、聖湖路、聖愛里及南興里等路段，協助民眾實施淤泥及廢棄物清運等工作，過程中即便天候陰晴不定，官兵仍以最高行動效率，幫助災民恢復家園，以實際行動展現與民同在的堅定決心。

另在災防應變部分，第3作戰區陸續調度AAV7兩棲突擊車4輛、野戰沐浴機3部、背負式消毒器48具，以及傾卸車、裝土機、照明燈車、鏟裝機、重型消毒車、中型戰術輪車與1.75噸小貨車等各式救災機具與車輛，待命機動馳援。海軍水下作業大隊則至蘇澳瓏山林度假飯店及周邊地區實施抽水作業，展現各軍種緊密合作與應變效能，持續投入災防任務。

第2作戰區除持續與花蓮縣政府保持密切聯繫外，並機動轉移前進指揮所與兵力至鳳林國中活動中心，研判災情發展趨勢，掌握各區域人、物力需求，確保各項救災資源有效整合與即時投入，待命依令支援地方災後復原工作。

第4作戰區則派駐災防兵力至高雄那瑪夏等5個行政區，待命執行預防性撤離、物資運補作業。其中，4支部旗山檢修所持續檢整發電機、照明燈具等民生災防器具，確保設備功能正常，以利應處後續突發狀況，維護民眾基本生活所需。