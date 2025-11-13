網家第三季個體營收（B2C電商本業PChome 24h購物）77.11億元，年增2.1％，連兩季維持正成長，3C品類持續是主要成長動能，第三季營收年增3.1％，主要挹注來自Nintendo Switch 2、iPhone新機系列及電玩周邊等商品熱銷，消費動能延續至暑期檔期與開學季，推升整體電子商務銷售表現。

第三季PChome 24h購物整體倉出訂單中，已提升至90％是由A7倉（PChome林口A7智慧物流園區）出貨，倉庫整合有效的降低運費率。此外，網家亦持續拓展電商賦能服務，「3PL第三方倉儲業務」第三季的收益年增雙位數；「RMN業務（零售媒體廣告聯播網）」亦逐季成長，將持續投入深化與承接更多元的客戶。

子公司金融科技部門第三季營收5.9億元，年增9.1％；交易市集部門維持穩定獲利；其他部門相較去年年對年虧損持續收斂，其中，跨境電商子公司「比比昂」於第四季正式與日本Amazon Business進行API串接合作，導入更多跨境商品。

第四季年終消費旺季，PChome 24h購物已啟動多項創新服務，包括推出「OPENPOINT點數折抵」功能，正式加入擁有1,900萬會員的uniopen會員生活圈，強化OMO平台點數經濟的串聯與回購誘因；同時推出「PChome超速配」快速到貨服務，率先覆蓋北北桃都會區的7-ELEVEN門市，以「晚上下單，一早取貨」模式滿足都會用戶即時購物需求。

雙11檔期期間，「PChome超速配」服務於物流高峰期中表現穩定，配送時效維持高水準，整體訂單量較前期顯著成長。同時，PChome 24h購物旗下「RMN業務」在雙11檔期期間表現亮眼，整體營收年增達三位數字，反映品牌主對平台廣告與精準行銷的信心。