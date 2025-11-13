別輕忽久坐的危害。心臟外科醫師楊智鈞分享有一位35歲女子，平日健康、無三高，但在一次長途飛行後，她突然頭暈、右側無力，就醫後發現久坐在腿部形成血栓，脫落後衝進腦部導致中風，提醒年輕並非保命符，久坐太久，血液也可能變成炸彈，建議每坐1小時就起身動一動，並多喝水。

楊智鈞在臉書粉專「楊智鈞醫師 - 俠骨禪心・血管職人」發文指出，上述35歲女子，每年健檢都顯示一切正常，她自認很健康，她搭機從歐洲返台，途中覺得左小腿腫脹、發熱、刺痛，以為只是坐太久。不料下機不久，她開始頭暈、說話不清楚、右手無力，被送進急診室。醫師告訴她：「妳中風了，血栓是從腿跑到腦的。」

心臟裡的秘密通道：卵圓孔未閉

楊智鈞表示，一般來說，深層靜脈血栓脫落後會跑到肺，造成肺栓塞。理論上不該進入腦，除非心臟裡有一個秘密通道。醫師進一步檢查後發現，女子有一個先天性的小洞—卵圓孔未閉，這個洞在胎兒時期是開的，出生後理應關閉。但有些人一輩子都沒閉合。

楊智鈞表示，一旦血栓存在時，卵圓孔就成了死神的捷徑，血栓本來該去肺，卻走錯路穿過那個洞，衝進腦部，引發中風，這就是醫學上罕見卻致命的—悖論性栓塞（Paradoxical Embolism），一般人以為沒事的久坐，其實在養血栓。

血栓與中風的警訊症狀

楊智鈞表示，下肢靜脈血栓常見的症狀，包括小腿腫脹、發熱、疼痛、泛紅、單腳緊繃、沉重感；若引發中風，則常有臉部歪斜、手臂無力、說話含糊等症狀，出現任何一項都別拖，要快就醫，分秒都關鍵。

楊智鈞表示，卵圓孔未閉合的人不算少，每5個人就約有1個，但只有當血栓出現時，才會變成危險。所以真正的問題不是那個洞，是別讓血栓有機會形成。

楊智鈞表示，要預防血栓，可做以下4件事。1.久坐1小時就起來動一動。2.多喝水，讓血液不黏稠。3.規律作息、控制體重。4.若曾有不明原因中風，建議做心臟超音波檢查。