新北市八里區中華路某社區大樓昨（12）日深夜驚傳火警，消防局出動大量人車前往搶救，於14樓救出一名現場已無生命跡象61歲孫姓婦人，緊急送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治，至於詳細起火原因仍待調查調查。

據悉，現場為15層RC建物集合式住宅，起火點從14樓竄出火煙，火勢不斷從窗戶往外噴出，消防單位獲報後派遣24車60人前往搶救，發現一婦人受困屋內房間，意識不清、無呼吸心跳，緊急救出後送往醫院急救。