美國總統川普在週一晚間接受福斯新聞專訪。（影片來源／Fox News）

近期日本首相高市早苗稱台海恐構成「存立危機事態」並可能動武，而中駐大阪總領事薛劍8日以「斬首論」回應，引發關注。美國總統川普在週一晚間接受專訪，當主持人提及日本首相高市早苗近期宣稱日本可能介入台海局勢，並詢問北京是否「不是我們的朋友」時，川普反駁說：「我們許多盟友也不是朋友。」

在這場由福斯新聞頻道（Fox News Channel）主持人英格拉罕（Laura Ingraham）進行的訪問中，英格拉罕先引用CNN近期報導，聲稱中國大陸擴建了近60%的飛彈設施。接著，她展示一張日本首相高市早苗談話的圖片，內容指稱一旦台海發生涉及中國大陸軍艦與武力的緊急事態，可能構成日本的「存亡危機事態」。在列舉上述情況後，英格拉罕問川普：中國大陸是否「不是我們的朋友」。

作為回應，川普說：「我們許多盟友也不是朋友。我們的盟友在貿易上占我們的便宜，比中國大陸還多。」川普補充，他與中國大陸領導人習近平關係良好，但要與北京維持良好互動，關鍵在於「必須從力量的位置出發」。

他強調，美國因關稅政策擁有巨大的談判籌碼，加上他任內重建軍力，使美方具備足夠實力應對挑戰。川普並稱，中國大陸擁有大量飛彈，但美國同樣具備強大武力，「他們不想惹我們」。不過，他並未直接回應高市早苗遭中方外交官薛劍威脅斬首一事。

近期針對高市早苗所宣稱「台灣有事可能構成存立危機事態，若認定則可能行使武力」等相關言論，中國駐大阪總領事薛劍8日的「斬首論」引起關注，雖然薛劍日晚間刪文，但已在日本引發爭議。

同時，高市的言論也遭到中國大陸外交部發言人與中國駐日大使駁斥。中國大陸外交部發言人林劍週一表示，日本領導人日前在國會就台灣問題發表錯誤言論，暗示可能以武力介入台海，嚴重干涉中國內政，違反一個中國原則及中日四個政治文件精神。

中國大陸駐日大使吳江浩也在X上發文強調，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題由中國人民自行決定，並批評「台灣有事即日本有事」的說法企圖將日本綁上分裂中國的戰車，恐將把日本帶向不歸路。