文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標，食藥署長姜至剛10日指出，過去例行抽驗4000多件都沒問題，若要改成100％，「不是對得起科學」。民進黨立委林淑芬指出，民國106年國際出現芬普尼蛋期間，食藥署僅抽驗10件超商雞蛋，就說安全無虞，但農委會全台大抽驗卻驗出1451件不合格。今日多名朝野立委都希望食藥署全面稽查，食藥署則回應將調高籠飼的抽驗比率。

林淑芬表示，106年歐洲28個會員國有26國的雞蛋受到芬普尼污染，後來擴散到美國、俄羅斯等，亞洲也有。根據監察院調查報告，食藥署僅抽驗10件超商盒裝雞蛋，8月18日就發布新聞說市售雞蛋安全無虞。2天後，當時的農委會（現為農業部）發現雞蛋檢出芬普尼，擴大檢驗發現44件不合格，顯示食藥署抽驗過於草率，後來清查全國蛋場，1周後發布結果，進行移動管制，到9月14日，仍有受污染的雞蛋流出。

當時監察院認為，以10件作為依據宣布安全，實有不當。而農委會小組進行24小時全台大抽驗，從15個雞場檢驗出1451件不合格。林淑芬說，「當時的新聞，如果您（署長）去看，會覺得一點也不科學，但是如果沒有大抽檢1000多件，就沒有更完善的管理機制」。

林淑芬說，格子籠飼養的雞隻，一輩子能生存的環境比A4紙還要小，要清羽毛、寄生蟲，甚至轉身都不行，一生只能吃飼料和下蛋，糞便都堆在下面。她並不訝異農民使用芬普尼，若食藥署了解怎麼養雞，就會知道風險是高或低。

國民黨立委王育敏也說，芬普尼防治雞蝨效果好又便宜，籲官方不要自滿、掛保證是單一事件。國民黨立委陳菁徽也對單一事件的說法表示疑慮，呼籲食藥署和檢調、農業部溝通，去查芬普尼的上游，以及是否提供給雞農使用。姜至剛表示，已在做溝通，目前看到是個案，但絕對不放棄橫向有更多的可能性。

衛福部長石崇良表示，「C」代表的籠飼，飼養環境比較差，也會風險也會高一點。事實上它本來的市占率就是比較高，被抽到的機會也高，食藥署將回頭去檢視現在驗的百分比，若因隨機抽驗的關係，「C」的比率較低，就會調整加強。