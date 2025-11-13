周四南韓KOSPI指數收盤上揚20.24點或0.49%，為4170.63點。總成交金額為適中的17.36兆韓元(約新台幣3764億元)。外資淨買進了價值1兆韓元的股票，抵銷了機構投資人和散戶的賣超。

在參議院和眾議院分別通過之下，川普在周三晚間簽署了一項政府撥款法案，結束了創紀錄43天的政府停擺。

Kiwoom證券分析師Lee Seong-hoon說，美國政府停擺的結束，繼續支持了投資人信心；但科技股的下跌，使得基準指數在缺乏其它利多之下，未有進一步漲勢。

此前軟銀集團出脫了對輝達的持股，導致華爾街科技股走弱。

Lee說，投資人將密切關注輝達於下週即將發佈的財報，為重組投資組合尋找更多線索。

在首爾股市，造船股和能源股上漲。造船企業現代重工股價上漲5.97%；三星重工也上漲0.95%。

樂金化學升6.61%，電池製造二哥三星SDI升4.04%。

科技股指標公司三星電子下跌0.29%，至10.28萬韓元；晶片巨頭SK海力士下跌0.81%，為61.2萬韓元。

韓元匯率來到1466.20韓元，較前一個交易日上漲了0.18%。