夾娃娃好療癒 檢察官也瘋狂

2018年03月19日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

娃娃機太療癒，連司法官也瘋狂！「夾娃娃很爽，能夾到更爽」。前新北地檢署檢察官、目前身兼律師、國考補教名師的蘇逸修，超愛夾娃娃，轉戰各類夾娃娃機店，成了「夾娃娃達人」，對他而言，夾娃娃不但能紓緩整天工作的疲勞與壓力，與孩子們討論夾娃娃戰術更是甜蜜的親子時刻。另桃園地檢署檢察官林鋐鎰也是夾娃娃高手，直呼「一玩上癮」。

林鋐鎰說，最初是看同事在玩覺得很有趣，於是上網自學夾娃娃，下班後就「轉戰各區」尋找機台來挑戰自己，1個晚上花幾百元「學費」是常有的事，但是看到擺滿辦公室的戰利品，就覺得蠻驕傲的。

現任律師的蘇逸修，則是每晚下班或在補習班授課完畢後，經過夾娃娃店，都會順手「來一下」，長年實戰經驗豐富，百元內就有收穫。

林、蘇在法界雖扮演不同角色，但2人對夾娃娃有共同特點，就是對機台分析觀察，所以夾娃娃對他們來說特別有趣。例如，觀察力敏銳的林鋐鎰會分析不同機台特性，由於每台娃娃機的爪力、擺法都不同，如何做好「搶位」、「卡勾」的技術，得事先衡量，就連下勾、甩勾幾秒的時間差，都是能不能夾住的關鍵。

蘇逸修是先觀察機台中娃娃的擺法，分析用夾的跟用撞的，哪個方式容易夾到。此外，術語中對爪子是不是「浮」（爪子力道）也要仔細觀察，才能達成「最小投資、最大利益」。

蘇逸修最近最得意的戰果是2隻日本Bandi正版的「美少女戰士」娃娃，他說這種知名動漫角色的原版娃娃一個至少1、2千日幣以上，即使到東京都不見得好找，台主把這種貴的娃娃刻意塞在角落不給夾，還是被他抓出來，那種成就感實在療癒到不行。

蘇的孩子們覺得爸爸夾娃娃「很神」，經父親指導下，現在也是小高手。蘇逸修說，小孩先是在youtube找影片學習，久練成精，當全家一起抓娃娃的時候，小孩會與他跟太太討論觀察結果跟下爪的布局策略，他笑說，夾娃娃是全家人共同話題，讓親子關係更好。

(中國時報)