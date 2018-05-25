雲林20議員連署 籲縣府制定條例

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中國時報
／雲林報導

太陽能板設置條件與維護問題有爭議，雲林縣議會去年要求縣府制定自治條例，迄今無下文，20多名縣議員24日連署強烈要求縣府制訂，以免造成耕地及養殖水源危害，並且要求排隊申請中的設置案都暫停審核。

去年10月縣議員林建鴻、李明哲要求縣府制定太陽能設施自治條例，縣府牛步研擬，半年來新申請案持續增加，漁民、地主、廠商的糾紛不斷上演。

縣議員蔡孟真與20多名議員連署要求縣府制定自治條例，24日議員陳俊龍、林建鴻、蔡東富、李明哲等人強烈呼籲縣府不能再推延，放任太陽能廠商與農民爭地，日後清洗太陽能板的化學藥劑問題也會衝擊毗鄰農地與養殖戶。

縣長李進勇表示為求立法周延，無法保證在7月3日前提出，遭多名議員炮轟此問題有急迫性，李最後同意盡速提出草案。

李進勇表示，養殖區與不利耕作區域重疊，農委會畫定過程並未徵詢地方意見，養殖戶、業者權益受損是很麻煩很重大的問題，需要中央共同出來面對。

蔡孟真抨擊，農委會今年3月重新公告不利耕作區範圍又畫錯，口湖鄉200公頃「真正的」不利耕作農地被刪除，而不希望被畫設養殖區還是未被排除，縣府推延制定自治條例，讓業者申請空窗期拉長，她要求爭議區的土地都應緩審不准進場。

(中國時報)

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