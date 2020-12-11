屏東縣議員蔣月惠施政總質詢時，不斷指控縣府官商勾結，縣長潘孟安（右）一臉無奈。（潘建志攝）

屏東縣議會施政總質詢，11日由議員蔣月惠進行質詢，她先唱自己創作的歌曲並一度唱到哽咽，接著高喊「我屏東，我可憐」；質詢時也與縣長潘孟安你來我往、針鋒相對。潘孟安不滿蔣月惠指控縣府官商勾結，說蔣「想像力豐富，可以報名明年金馬獎。」

蔣月惠質詢前，先高唱自創的《陳山茶後嗣悲歌》，抗議政府剝奪屏東市建國自助餐權利，接著高喊「我屏東我可憐」，並針對凌雲里、西市場、太平里的拆遷問題，枋寮二戰石頭營遺跡、屏東運動公園義大案、香蕉出口等問題提出質詢。

蔣月惠並質疑縣府官商勾結、搞汙染，潘孟安回覆時直稱蔣「荒唐」，要她指控要拿出證據，不要亂扣帽子，要理性問政。

潘孟安說，「要問政也要調查一下資料，不要每次都拿不對的資訊來質。」他也稱蔣說的很多事情根本在鬼扯，都是自己認為，想像力豐富，亂編故事，並建議她可以報名金馬獎頒獎。

蔣月惠問到香蕉銷售問題時說，「農民都來跟我靠夭」，潘孟安說，「人家跟你陳情，不要說是靠夭」，蔣質詢結束後，主席潘連周也提醒蔣月惠，議會都有直播，錄影，不要用不雅字詞。

(中時 )